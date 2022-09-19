خادم الحرمين الشريفين يتلقى دعوة من الرئيس تبون

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022م.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس عبد الرشيد طبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.