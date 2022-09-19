أول تصريح رسمي حول وفاة مناصر المولودية

أدلى، زوال اليوم، ممثل نيابة محكمة الأربعاء بتصريح هام، خلال ندوة صحفية، حول الفوضى وأعمال الشغب التي حدثت خلال مقابلة مولودية العاصمة وأمل الأربعاء نهاية الأسبوع ما قبل الماضي.

وكشف المتحدث أن وفاة أحد أنصار مولودية الجزائر "كانت طبيعية "، كون هذا الأخير كان يعاني من مرض تنفسي مزمن في انتظار تأكيد تقرير الطبيب الشرعي .

وأضاف ممثل النيابة أنه تنويرا للرأي العام ولدفع أي لبس وبعيدا عن الأخبار غير الصحيحة والمغلوطة فإن المدعو "د.ع" تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 13 سبتمبر من الشهر الجاري ليتضح بأنه مصاب بالربو وشاءت الأقدار أن يتوفى في تلك الأثناء وفاة طبيعية .

بالحديث عن المتسببين في الأحداث التي اندلعت عقب المقابلة المذكورة يوم 9 سبتمبر في إطار الجولة الثالثة من الرابطة الأولى، أكد المتحدث أنه تم الاعتداء على أعوان الأمن ما تسبب في إصابة البعض منهم بجروح، إضافة إلى تخريب مركبات تابعة للقوة العمومية.

وتم الأمر بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت على خلفية الأحداث، فيما استفاد البقية من إجراء الرقابة القضائية، ووجهت إليهم تهم التعدي بالعنف ضد أعوان القوة العمومية وتخريب ممتلكات الغير .