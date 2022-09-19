بدء التحقيق مع الغنوشي والعريض بشأن ملف "ارسال الشباب الى سوريا"

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائب رئيس الحركة، علي العريض بصفته وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق، اليوم الاثنين، أمام وحدة البحث والتحري في جرائم الإرهاب، بشأن ما يعرف بملف"التسفير"، الذي يتعلق بسفر المئات من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر كسوريا وليبيا، على خلفية دعوى قضائية وملف أعدته رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية فاطمة المسدي .

وقال وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض في تصريح صحفي خلال مثوله أمام الوحدة الأمنية" ملف التسفير أخذت فيه كرئيس حكومة حينها إجراءات، وفق ما يمليه الضمير ومصلحة البلاد والقانون بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير العدل ومختصين في القانون"، مشيرا الى أنه "يتم اليوم توظيف ملف التسفير من أجل النيل من المعارضين والقيادات الوطنية على رأسهم حركة النهضة للتغطية على التركيز على الوضع المعيشي المؤلم الذي يعيشه المواطن التونسي".

ودانت حركة النهضة، استدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه الأستاذ علي العريض الى وحدة للبحث في جرائم الإرهاب واعتبرت أن "ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها"وأوضحت ان ذلك جزء من "محاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه". وطالبت "بوقف التوظيف السياسوي الرخيص والحملات الإعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية والكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والإيقافات العشوائية من أجل صرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة ".

ومنعت السلطات المحامين من الدخول برفقة الغنوشي والعريض، وهو ما اعتبره المحامي د المحامي سمير ديلو "انتهاك للقانون" ، قبل ان يتم التراجع عن قرار المنع ، والسماح للمحامين بمرافقة الغنوشي والعريض داخل مقر الوحدة الأمنية، وحضر عدد كبير من مناضلي الحركة أمام وحدة مكافحة الإرهاب، لمساندة الغنوشي والعريض، كما حضرت شخصيات سياسية للمساندة، بينها رئيس جبهة الخلاص والمناضل أحمد نجيب الشابي، وقال الشابي في تصريح للصحافيين "هذا الاستدعاء يحفه الكثير من الغموض، وهناك تخوف من استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، نحن مع أن ألا يكون أجد فوق القانون، لكن مع مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين النزاع السياسي وبين القضايا القضائية، هناك استهداف واضح للرموز السياسية في البلاد، وهذا يدفع نحو مزيد من التأزيم".

وقبل أيام كانت السلطات قد أوقفت وزير الشؤون الدينية السابق، والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، والناطق الرسمي السابق لأنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس ، على ذمة قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية، كما كانت قد أوقفت رجل الأعمال وصاحب شركة الطيران الخاصة" صيفاكس" (توقفت عن العمل)، بزعم أن طائرات الشركة كانت تقوم برحلات لنقل المجندين من الشباب إلى تركيا قبل دخولهم الى سوريا، قبل أن تفرج عنه، كما تم توقيف مدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب، المتقاعد لطفي الصغير، قبل الإفراج عنه في وقت لاحقن إضافة إلى إطارين أمنيين سابقين هما فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.