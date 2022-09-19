هذا هو الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية الجديدة

أعلنت وزارة التربية أن الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية (2023/2022) عبر الأطوار التعليمية الثلاث سيكون تحت شعار "دخول مدرسي في محيط نظيف"، قصد "تعزيز السلوكيات الايجابية للتلاميذ تجاه البيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضحت الوزارة أن هذا الدرس التحسيسي الذي يحث على المحافظة على نظافة المدرسة و محيطها، سيقدم يوم الأربعاء المقبل، المصادف لأول يوم من الموسم الدراسي (2022/ 2023)، مع تذكيرها بأن التمتع ببيئة نظيفة صحية ومستدامة حق من حقوق الإنسان تم الاعتراف به من طرف الهيئة الأممية لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة على الدور المهم للمدرسة في تجسيد واحترام هذا الحق من خلال "تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المتعلمين للمحافظة على نظافة محيطهم المدرسي وترسيخ القيم والعادات السليمة في التعامل مع البيئة".