أين محمد السادس؟

تواجه المملكة المغربية الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لكن أخطر تحدٍّ تعيشه هو غياب محمد السادس المتواصل وتواجده خارج البلاد لمدد طويلة للتداوي، بسبب تراجع وضعه الصحي، وبحكم أن كل السلطات بين يديه، دخلت البلاد في حالة جمود نتيجة غياب من يتخذ القرارات ويفصل فيها. فالمغاربة اليوم لا يعرفون الكثير عن ملكهم ولا عن وضعه الصحي، لكن الحقيقة الوحيدة التي يعرفها الجميع أنه غائب عن عرشه وبلده.

أصبح الغياب المتواصل للملك محمد السادس واستقراره شبه الدائم بفرنسا يطرح العديد من التساؤلات حول من يسير شؤون المملكة، وكيف ستعبر المملكة العاصفة التي تواجهها بفعل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، وارتفاع معدل البطالة والفقر وتراجع النمو حوالي 0.9%، وما خلفه من غضب شعبي زادت حدته مع تولي الملياردير وصديق الملك عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، وهو الذي يفتقد للكاريزما اللازمة والحنكة التي يتطلبها منصب مماثل في دولة يغيب عنها ملكها، وخياراتها في تجاوز الأزمات محدودة.

وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، فإن مسألة التطبيع التي عارضها قطاع واسع من المغاربة زادت من حنق المغاربة ضد نظامه، والتبريرات التي ساقها القصر بخصوص قضية الصحراء الغربية وتحسين الوضع الاقتصادي لم يكن لها أثر على أرض الواقع.

هذا الغياب لا يقلق فقط الشارع المغربي ونخبه السياسية، بل حتى المسؤولين السامين في الدولة، بمن فيهم ضباط في المخابرات، بل يقلق أيضا الدول الحليفة والشريكة للمغرب، والتي ترى بأن المملكة توجد في حالة القارب الذي يغرق في غياب قائده.

وفي هذا السياق، نقلت جريدة "الإندبندنتي" الإسبانية عن مختص في العائلة الملكية المغربية، دون أن تذكر اسمه، قوله "إن الملك في المغرب هو كل شيء على الإطلاق.. لا تستطيع الأحزاب السياسية ولا تعرف ما يتعين عليها القيام به في أمور معينة، لأنها تسترشد جميعًا بتعليمات القصر الملكي"، مضيفا "البرلمان يفعل ما يقوله الملك، والآن السياسيون والوزراء ورئيس الوزراء في حيرة تامة. حتى الأجهزة السرية. لقد كان دائمًا ملكًا غائبًا، لكن هذه المرة فترات غيابه كبيرة".

ويعطي دستور سنة 2010 صلاحيات واسعة للملك بالرغم من الصلاحيات التي منحت لرئيس الحكومة ضمن شعار "ملكية برلمانية اجتماعية ودستورية"، لكن في الحقيقة كل الصلاحيات بقيت تحت سلطته، بما فيها السلطة الدينية، والقضايا الأمنية، والقرارات السياسية الاستراتيجية الرئيسية.

ومعروف عن محمد السادس غياباته المتكررة عن البلاد منذ توليه العرش، لكنها تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة، ونشرت تقارير إعلامية أن الملك سافر إلى فرنسا بغرض التداوي، بسبب مشاكل يعاني منها على مستوى القلب، لكن الفيديو الذي تم تسريبه الشهر الماضي، ويظهر فيه بأحد الشوارع الباريسية وهو في حالة متقدمة من السكر، أثار ضجة كبيرة داخل المغرب وخارجه وعن حقيقة اهتمامه بوضعه الصحي، حتى إن تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن حسرة تملكت الأجهزة الأمنية الإسبانية لأنها فشلت في الحصول على الفيديو وإبقائه سريا لاستخدامه ضد الملك مستقبلا.

الصحيفة الإسبانية أوردت تصريحات للصحفي هشام المنصوري الموجود بالمنفى في فرنسا يقول فيها "يضاف إلى الغيابات المعتادة للملك الفراغ السياسي في النظام التنفيذي، ما يجعل التوترات الاجتماعية أقوى".

وبحسب المنصوري الذي يعد أحد ضحايا برنامج "بيغاسوس"، فإنه بالإضافة إلى غياب الملك، يواجه النظام المغربي مشكلة أخرى تتمثل في غياب "حكومة شرعية قادرة على التعامل مع المواطنين". وبغياب مجتمع مدني حقيقي وقمع الإعلام والصحفيين، يُحرم المغرب من قنوات القوة المضادة والوساطة، يقول المتحدث، ما جعل القصر أكثر من أي وقت مضى دون "واقي صدمات" في مواجهة المطالب المتزايدة للمواطنين.

ويقول الخبير في الشؤون العائلة الملكية المغربية، الذي لم تكشف عن هويته جريدة "الإندبندنتي"، "حقيقة أن الملك لم يعد يهتم بأي شيء، لا صورته ولا ما يقولونه عنه ولا بأمور الدولة الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أن محمد "السادس بالكاد يعود إلى بلاده، وعندما تستدعي الضرورة زيارة المغرب من أجل إلقاء خطاب عام يسافر ليوم واحد ويعود إلى باريس.. يذهب إلى المغرب ويتحدث مثل الببغاء ويعود إلى فرنسا. إنه لا ينام في الرباط يسجل خطابه ثم يسافر من جديد".

محمد السادس.. الإخوة زعيتر وصراع الأجنحة

التغير الذي طرأ على محمد السادس ليس فقط في عاداته بل حتى المقربين منه، حيث استبدل عائلته بعائلة جديدة، وفق ما تقول الجريدة الإسبانية، وتثمل هذه العائلة في الإخوة زعيتر الثلاثة: الملاكم أبو بكر زعيتر، إلى جانب عثمان وعمر، الذين يرافقون الملك أينما ذهب، ويظهر أحد أفراد عائلة زعيتر مع الملك في الفيديو المثير للجدل لما ظهر سكران في باريس.

حتى إن مستشاري الملك لم يعودوا يستطيعون الوصول إليه دون المرور عبر الإخوة زعيتر، بمن فيهم المقربين، على غرار فؤاد عالي الهمة وياسين المنصوري زملاء دراسته، الأمر الذي أثار غضبهم وغضب أجهزة الأمن التي عمدت إلى شن حملة إعلامية ضد الإخوة زعيتر عبر وسائل إعلام مغربية، ما أثر بشكل كبير على صورة الملك والمملكة، إذ أصبح محمد السادس يظهر رهينة بين أيديهم، مع العلم أن الإخوة زعيتر تحصلوا على امتيازات كبيرة ومن مشاريع اقتصادية مهمة.

وتقول الصحيفة الإسبانية إن صورة محمد السادس تضررت كثيرا، وحصيلة حكمه متواضعة مقارنة بسقف التطلعات والوعود التي أطلقها حين اعتلائه العرش، لكن يبدو أن مرضه جعله يضع خيارات أخرى تتقدمها حياته الخاصة قبل مصلحة المغرب واستقراره، ما دفع إلى ظهور انقسامات داخل النظام، كما يؤكد ذلك الصحفي المنصوري بقوله إن "الهجمات الإعلامية والهجمات المضادة من قبل وسائل الإعلام المقربة من النظام تُظهر بوضوح وجود انقسام أو صراعات على الأقل في محيط الملك".

هذا الوضع يجعل المغرب يمر بأحد أصعب مراحله، خاصة في ظل صراعات داخلية بين أفراد الأسرة الحاكمة، وفي ظل مرض الملك وولي عرش لا تتوفر فيه الشروط لتسلم مقاليد الحكم في الوقت الحالي، ما يجعل النظام المغربي يواجه فترة فراغ وصمت، "صمت يسبق عاصمة من الصعب التنبؤ بها، ولكن لا يمكن استبعاد احتجاج اجتماعي كبير" لن يكون مثل سابقيه.