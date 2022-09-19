الوزير الأول يلتقي ملك بريطانيا وأفراد العائلة الملكية

التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الملك شارل الثالث وأعضاء من العائلة الملكية.

وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنه "خلال مشاركته في مراسم تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الملك شارل الثالث وأعضاء من العائلة الملكية الذين عبروا له عن امتنانهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشاركة الجزائر بهذا المستوى من التمثيل الذي يترجم عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

كما التقى الوزير الأول عددا من رؤساء الدول والحكومات الذين تناول معهم العلاقات الثنائية، والذين حملوه من جهتهم تبليغ تحياتهم إلى رئيس الجمهورية