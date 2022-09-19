الجزائر تتضامن مع النيجر

أعربت الجزائر، اليوم الإثنين، عن تضامنها الكامل مع النيجر إثر الفيضانات الكارثية التي اجتاحت البلاد، مخلفة خسائر بشرية جسيمة وأضراراً مادية كبيرة، حسب ما أفاد بيان للوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان: "تعرب الجزائر عن تضامنها مع جمهورية النيجر، قيادة وحكومة وشعبا، على إثر الفيضانات الكارثية التي ألمت بهذا البلد الشقيق وخلفت خسائر بشرية جسيمة وأضرارا مادية معتبرة".

وفي هذه الظروف الأليمة، ''تتقدم الجزائر بأخلص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين''، مؤكدة ''مساندتها ودعمها للجهود المبذولة بغية الاستجابة للتحديات التي تفرضها هذه الكارثة''، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

وقالت سلطات النيجر، اليوم، أن الفيضانات الناتجة من هطول أمطار غزيرة تسببت بمقتل 159 شخصا، وفق حصيلة جديدة.

وألحقت الفيضانات أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل، بالإضافة إلى المدارس والمراكز الطبية ومخازن الحبوب وقطعان الماشية.

وكانت حصيلة سابقة للفيضانات أشارت إلى مصرع 135 شخصا.

وأظهرت الأرقام أن نحو 225 ألف شخص تأثروا بالفيضانات وأصيب نحو 200 آخرين، وارتفعت الحصيلة الجديدة مقارنة بالتحديث الأخير الذي بلغ 103 قتلى بحلول أوائل سبتمبر.

وتؤكد تقارير محلية انه في السنوات الأخيرة، ازدادت كثافة هطول الأمطار ما أدى إلى تسريع مخاطر حدوث فيضانات قاتلة خصوصا في الأحياء العشوائية.

وحذرت الأرصاد الجوية في النيجر من استمرار هطول أمطار غزيرة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.