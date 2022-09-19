الرابطة الأولى تؤجل هذه المواجهات

أجلت مقابلات، شباب بلوزداد-مولودية الجزائر واتحاد الجزائر- نادي بارادو، لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى

المحترفة، التي كانت مقررة يوم السبت 24 سبتمبر، إلى تاريخ لاحق، بسبب تواجد أكثر من ثلاثة لاعبين عن كل فريق مع منتخب اللاعبين المحليين الموجود في تربص مغلق بقسنطينة، حسبما أفادت به اليوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة.

واستدعى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، سبعة لاعبين من اتحاد الجزائر، سبعة من شباب بلوزداد وخمسة من مولودية الجزائر، للتربص الذي انطلق هذا الاثنين بقسنطينة، تحسبا للمباراتين الوديتين، أمام على التوالي، نيجيريا يوم الجمعة بملعب حملاوي بقسنطينة والسودان في 29 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وجاء في بيان الهيئة الكروية على موقعها الرسمي :" بعد تلقيها لطلب من الأندية المعنية، قررت رابطة كرة القدم المحترفة، تأجيل الى تاريخ لاحق، مباراتي، شباب بلوزداد- مولودية الجزائر واتحاد الجزائر- نادي بارادو، لحساب الجولة الخامسة للبطولة المحترفة، اللتين كانتا مقررتين، يوم السبت 24 سبتمبر ".

وتم الإبقاء على تاريخ 24 سبتمبر لإجراء المقابلات الست الأخرى للجولة الخامسة.