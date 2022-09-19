الانزال الأوروبي على الجزائر يتواصل

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر، وفدا من البرلمانيين الأوروبيين برئاسة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، اندريا كوزولينو ، حيث شملت المحادثات علاقات التعاون لا سيما في المجال الطاقوي.

وتركزت المباحثات، التي جرت بمقر الوزارة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, على بحث علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.

وبهذه المناسبة، قدم السيد عرقاب ، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم بالجزائر، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما أكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على فرص الاستثمار المتاحة في ميادين الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة استغلال الهيدروجين الأخضر.

من جهة أخرى تناول الطرفان المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة.