القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي

أرجأت النيابة العامة التونسية استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها أمس مع نائبه، علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلق بـ"تسفير جهاديين"،

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقررت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء"، مشيرا إلى أنه بالمقابل قررت هذه الوحدة "التحفظ" على العريض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات".

وندّدت حركة النهضة في بيان بـ "ظروف التحقيق"، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.