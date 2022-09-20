أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات، يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر المخاوف من أن زيادة رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع للحد من التضخم قد تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.43 بالمائة، مسجلًا 92.40 دولارًا للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر الذي ينتهي اليوم الثلاثاء بنسبة 0.33 بالمائة إلى 86.01 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة.