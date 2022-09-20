بعد أيام من إصداره .. خلل في "آيفون 14"

بعد أيام من إصداره والتهافت الكبير على شرائه، نشر مستخدمو هاتف آبل الجديد، مقاطع فيديو تُظهر اهتزازا في الكاميرا مع صوت طنين غريب.

وردا على الشكاوى، أكدت شركة "آبل" أنها تعمل على تطوير تحديث لحل المشكلة في "آيفون 14 برو ماكس" لدى التصوير باستخدام تطبيقات خارج منظومة تشغيل الشركة، مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك، وفق موقع "ذا فيرج".

وقال المتحدث باسم "آبل"، آليكس كريشنر، في بيان إن الشركة "على علم بالمشكلة وإصلاحها سيصدر الأسبوع المقبل".

ونصحت مواقع تقنية مستخدمي الهاتف بتجنب فتح الكاميرا في تطبيقات الطرف الثالث لحين حل المشكلة، لأن ذلك من شأنه أن يسبب تلفا في مستشعر الهاتف ونظام تثبيت الصورة.