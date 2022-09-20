الجزائر جاهزة لقمة عربية ناجحة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك على الجهود التي تبذلها الجزائر لاستكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة تسهم في توحيد كلمة الدول العربية وتعزيز صوتها على الساحة الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أنه تم خلال الاجتماع، الذي عرف مشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، مناقشة أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهم الشأن العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير لعمامرة، على "الجهود التي تبذلها الجزائر لاستكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة تسهم في توحيد كلمة الدول العربية وتعزيز صوتها على الساحة الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات العالمية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن وزير الشؤون الخارجية أجرى محادثات ثنائية مع نظرائه من دول النرويج، غينيا بيساو، ليبيا، صربيا واريتريا. وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة في سياق التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تفرضه من تحديات.