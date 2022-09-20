وزير الصحة يكشف أولوياته

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن أولوياته للنهوض بالقطاع الذي تسلم حقيبته خلال التعديل الحكومي الأخير خلفا لعبد الرحمان بن بوزيد.

وتحدث الوزير، خلال تصريح صحفي على هامش لقائه بالمدراء المركزيين، عن ورقة طريق تتكون من سبع محاور أساسية تنصب في خدمة المريض والمستخدمين الذين يتوجب -حسبه- تحسين وضعيتهم.

وتعهد سايحي بالعمل على فتح الحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعيتهم وتطوير الخدمة الصحية.

كما كشف الوزير أن جزء كبيرا من المحاور سيكون للتكوين معتبرا أن تعزيز الكفاءات هو أساس نجاح أي عملية، بالإضافة إلى نقاط أساسية أخرى تتعلق بتحسين الخدمة الصحية كالنظافة الاستشفائية وتوفر الأدوية.

وأضاف الوزير في هذا الإطار أنه اتفق مع وزير الصناعة الصيدلانية على تعزيز الصيدلية المركزية وتوفر الأدوية لكل الاختصاصات في المستشفيات.

وختم الوزير بدعوة جميع المستخدمين إلى العمل الجماعي من أجل النهوض بالقطاع وخدمة المريض أولا وقبل كل شيء.