"مخابر أجنبية تمارس الكذب منذ 1994"

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن الشركات الأجنبية التي كانت تقدّم وعودا كاذبة لإنتاج الأنسولين في الجزائر منذ سنة 1994، ظلت تتلاعب بالدولة، والوسيلة الوحيدة التي تحوزها هذه الأخيرة هي العودة إلى إنتاج الأنسولين بقطب صيدال في قسنطينة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن الإنتاج لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، لكن سيساهم في التخلص من الهيمنة الأجنبية ولوبيات الأدوية، قائلا "إن العصابة منعتني من دخول هذا المجمع منذ سنة 2006".

وذكر الوزير عون، خلال زيارته لقطب صيدال في قسنطينة، أمس، أن هذا المجمع يساهم بحوالي 30 إلى 40 بالمائة من رقم أعمال المجمع على المستوى الوطني.

موضحا أن المجمع يحتاج إلى تطوير أكبر والحفاظ على آلات الإنتاج ومناصب العمل، بمشاريع قادمة ستساهم في خلق مناصب عمل جديدة، منها تفعيل مصنع إنتاج الأنسولين للحد من الفاتورة الغالية، خاصة وأن الأنسولين يتم تصديره بشكل كامل من الخارج بعد توقيف وحدة الأنسولين بقسنطينة عن العمل منذ 2012، معتبرا الإبقاء على التصدير مع سنة 2022 غير معقول وسيتم الحصول على نتائج مرضية قبل نهاية السنة الجارية، مع القيام بتوسيعات في القطب واستقبال كل المبادرات. موضحا إلى أن العودة إلى إنتاج الأنسولين يكون دون التفريط في إنتاج اللقاح وتطويره مع لقاحات أخرى، مع فحص النقائص المسجلة قائلا "يجب أن نساعد صيدال بدلا من إعانة مخابر أجنبية".

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية، على هامش الزيارة، أن اللقاح المنتج في الجزائر ضد وباء كورونا وفي مجمع قسنطينة منذ سبتمبر من السنة الماضية قد بلغ 3 ملايين جرعة، تدعم الجرعات الموجودة في معهد باستور وعلى المستوى الوطني، ليؤكد أن الجرعات في عددها الإجمالي هي 13 مليون جرعة مخزنة وموضوعة أمام الدولة ووزارة الصحة في أي وقت، في حال أي طارئ وضمن برنامج تحدّده ذات الوزارة، وهذا في وقت تراجعت فيه أرقام كورونا بشكل كبير.

وعن ندرة الأدوية الطبية، قال إنه لا توجد ندرة أو انقطاع وإنما ضغط هو موجود على المستوى العالمي، موضحا أن الهدف من نشر معلومات غير دقيقة عن الندرة هو زعزعة استقرار البلاد وهذا في غياب الأرقام عن هذه الأدوية، مسترسلا في ذات السياق، إلى أنه في غياب إنتاج محلي لا يمكننا الحديث عن ندرة والمخابر الأجنبية لا تملك أدوية مخزنة وتحتاج إلى وقت للتصنيع يتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر من أجل توفير الطلبية بعد إرسال الطلب، قائلا "الجزائر تحت رحمة المخابر الأجنبية والتي تنشط في الجزائر ويجب أن نقبل بعض الوضعيات في ظل غياب صناعة صيدلانية في الجزائر و60 بالمائة منها الموجودة عبارة عن تغليف"، مبديا استغرابه في قوله "كيف نقوم باستيراد قارورات وأغطية من الخارج ولا يمكن إنتاجها في الجزائر، حيث سيتم التركيز على هذا الإنتاج بالتنسيق مع وزير الصناعة".

وانتقد عون بعض العراقيل التي تحوم حول الاستثمار الصيدلاني، في الوقت الذي يعطي قانون الاستثمار الجديد أكثر حرية للمستثمرين المحليين، بعد أن كان المناخ سابقا مختنقا بطريقة مقصودة، حيث ستقدّم الكثير من التسهيلات للمتعاملين، مع تقليص مدة قبول الملف والرد عن مصيره في مدة شهر واحد. متحدثا عن ملفات لا تزال تنتظر منذ سنة 2017، وهو ما يتعارض مع رغبة إنتاج الأدوية وطنيا قائلا "سنعمل المستحيل من أجل تقليص الفاتورة وتحديد الأولويات والانتهازيين والمسؤول عن لوبيات الأدوية التي توقف سوق الجزائر".