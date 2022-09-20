وهران: حجز 18300 قرص مهلوس

أطاحت مصالح الأمن الحضري الخامس، لحي مديوني بوهران، بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب وترويج الأقراص المهلوسة، وحجزت لدى أفرادها 18 ألف وثلاثمائة قرص مهلوس، تقارب قيمتها الإجمالية مليار سنتيم.

العملية، كما جاء في بيان لمصالح الأمن الولائي لوهران صادر نهار اليوم الثلاثاء، تمت بعد تقفي نشاط ثلاثة أشخاص، لاشتباههم في الضلوع في ترويج المؤثرات العقلية. وبعد تجميع المعلومات الكافية، تم توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهم بين 36و54 سنة.

وبعد التحقيق الأمني مع الموقوفين، وجهت لهم الضبطية القضائية تهم التهريب الدولي العابر للحدود للمخدرات، الاتجار بالمخدرات تخزينها ونقلها، وتبييض الأموال باقتناء عقارات ومنقولات، وكذا فتح حسابات بنكية عديدة بالعملتين الوطنية والصعبة مع حجز ثلاث سيارات فاخرة ودراجة نارية.

وذكر بيان مصالح الأمن أنه فور الانتهاء من التحقيقات الأمنية في هذه القضية سيتم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية.