بوتين: النظام العالمي يتغير

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "عملكم يجري الآن في ظروف تتسارع فيها عمليات التحول الأساسي للبنية الكاملة في العلاقات الدولية، حيث يدخل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر ديمقراطية وعدالة مرحلة نشطة".

وأضاف بوتين: "أكدت القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند حقيقة أن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب هو المحرك الرئيسي والاستراتيجي للسياسة العالمية".

كما تطرق الرئيس الروسي بالحديث عن ليبيا حيث أشار بوتين إلى أن روسيا مهتمة بحل الصراع الطويل في ليبيا وتعول على استئناف العمل في جميع المجالات.