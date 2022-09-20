براهيمي: لو عاد بي الزمان سأتخذ نفس القرار

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة القطري عن نهائيات كأس العالم بقطر وعن تجربته الاحترافية مع الريان.

وقال براهيمي الغائب عن المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" في تصريحات لموقع قنوات" الكأس": " أوجه الشبه كثيرة بين الريان والغرافة والاختلافات فقط في أسلوب العمل ونوعية اللاعبين".

وأردف:" سعيد بتجربتي الاحترافية في قطر ولو عاد بي الزمان سأتخذ نفس القرار".

وعن جاهزية قطر لاستضافة المونديال أكد براهيمي: " قطر تمتلك بنية تحتية مذهلة ونسخة المونديال ستكون استثنائية و لاعبو منتخب قطر يجب أن يؤمنوا بحظوظهم في تجاوز دوري المجموعات رغم صعوبة المهمة".

وختم: " أشعر بالحزن لغياب الجزائر عن هذا العرس الكبير وسأساند جميع المنتخبات العربية الشقيقة".