الدرك يضع مخططا تحسبا للدخول الاجتماعي

وضعت قيادة الدرك الوطني بمناسبة الدخول الاجتماعي 2022-2023، مخططا أمنيا وقائيا بتسخير مختلف الوحدات ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة، متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن والسكينة والسيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية من وإلى المؤسسات التربوية.

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم الثلاثاء أنه "تحسبا للدخول الاجتماعي 2022-2023 وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا للمساهمة في إنجاح ومواكبة هذا الحدث وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية".

وفي هذا الإطار، "سيتم وضع مختلف وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة، متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن والسكينة وكذا السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية من وإلى المؤسسات التربوية".

ويهدف هذا المخطط إلى "توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية عن طريق تكثيف دوريات مراقبة في محيط المؤسسات والمسالك المؤدية إليها خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج، تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ". وأشار البيان بأن الدرك الوطني يضع في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر 1055 لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة، وكذا صفحة TARIKI على الفايسبوك، للاستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz.

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