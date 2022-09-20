استثمار: صدور قائمة المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة

صدرت في العدد 60 من الجريدة الرسمية قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-301 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر 2022، تشمل القائمة البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

فبالنسبة للفئة الأولى، يتعلق الأمر بمجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير (أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وإن صالح وجانت وإن قزام وبرج باجي مختار) و11 ولاية في الجنوب (بسكرة وبشار والوادي وغرداية والأغواط وورقلة والمغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس وتوقرت) وتسع ولايات في الهضاب العليا (باتنة والجلفة والبيض وخنشلة والمسيلة والنعامة وسعيدة وتبسة وتيارت) إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى (أم البواقي والبويرة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة).

وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية.

أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.

وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة.

ويأتي تحديد هذه القائمة تنفيذا للتدابير الواردة في المادة من قانون الاستثمار الجديد.