التماسات النيابة في حق السعيد بوتفليقة وحداد

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذ ومليون دج غرامة ضد السعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.

كما التمس نفس العقوبة ضد رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالإضافة إلى التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال لكلا المتهمين. وتوبع السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.

وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أدان ابتدائيا، السعيد بوتفليقة بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في هذه القضية.

كما أدانت المحكمة علي حداد في نفس القضية بـ 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج.