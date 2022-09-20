وهران: حبس مسؤولين وممونين بتهمة تبديد 11 مليار سنتيم

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع مسؤول المخزن بمصلحة النظافة والتطهير ببلدية وهران ورئيس المصلحة المحبوس في ملف أخر، بالإضافة إلى 6 ممونين مع وضع متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تبديد قرابة 11 مليار سنتيم في عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، الذي خلف وراءه 600 مليار سنتيم من الديون.

تواصلت مجريات التحقيق في قضية تبديد أموال مصلحة النظافة والتطهير لبلدية وهران لساعة متأخرة من ليلة أمس، للاستماع لأقوال العشرات من المتابعين والشهود في قضية الحال وبناء على الشكوى المودعة من طرف رئيس البلدية السابق بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد تقرير المفتشية العامة للمالية حول المصلحة المذكورة سنوات 2018-2020 وتسجيل تجاوزات بالجملة بالتواطؤ بين المسؤولين على المصلحة والممونين بمختلف المواد خلال عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق.

أمر قاضي التحقيق بالإيداع في الحبس المؤقت مسؤول مخزن المصلحة وهو أحد المكلفين بالإمضاء على وصولات تسليم كميات الحليب المخصص لعمال النظافة والعجلات المطاطية وقطع الغيار والمواد المضادة للبعوض والجرذان ومواد التعقيم والأقنعة خلال فترة " كوفيد19" وحاويات النفايات.

وتبين من خلال تقرير المفتشية أن الكميات المصرح بها في الفواتير مضخمة وغير متواجدة في المخزن. وشمل أمر الإيداع 6 ممونين مع إصدار أوامر بالقبض ضد متهمين في حالة فرار، بتهم تبدد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات وتضخيم فواتير وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم. للتذكير فإن مصلحة النظافة والتطهير عاشت لسنوات على وقع فضائح تبديد الأموال العمومية وصلت لحد حرمان عمال النظافة من حقهم في مادة الحليب لوقايتهم من الأمراض بعد جمع القمامة بحيث كانت المصلحة خلال سنوات 2019 – 2021 توزع عليهم علبة 1 كلغ من بودرة الحليب لثلاث مرات في السنة عوض 36 مرة في السنة المنصوص عليها قانونا والكميات المقيدة في الفواتير. وسبق للعمال تنظيم عدة احتجاجات في هذا الإطار للمطالبة بحقهم في الحليب واللباس الخاص. كما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية تلاعب في مواد التنظيف ومكافحة البعوض والجرذان والمعدات الخاصة " بازوكا"، بالإضافة إلى تسجيل اختفاء 30 مولدا كهربائيا من المخزن مقيدين في السجل.

وتشير بعض المصادر إلى أن المولدات تم وضعها تحت تصرف الثانويات المسخرة في إطار الانتخابات دون اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما جعل المفتشية تسجلها في تقريرها المدون في جانفي 2021. للإشارة عرفت نفس المصلحة قضية أخرى تتمثل في تضخيم فواتير المتعاملين في مجال رفع القمامة بتزوير الكميات على مستوى مركز الردم التقني بحاسي بونيف، بحيث تم إيداع رئيس المصلحة الحبس المؤقت رفقة متعامل خاص ووضع موظف أخر تحت الرقابة القضائية وإصدار أمر بالقبض ضد موظف في حالة فرار مكلف بمكتب المتعاملين الخواص في مجال جمع القمامة على مستوى مصلحة النظافة والتطهير.