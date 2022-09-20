انطلاق بيع تذاكر مقابلة الفريق الوطني ضد الفريق الغيني

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عبر المنصة الرقمية تذكرتي ' tadkirati.mjs.gov.dz ' عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره الغيني المقررة يوم الجمعة المقبل على الساعة 20 :00 بملعب ميلود هدفي بوهران , وذلك الى غاية يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثانية عشر زوالا 12 :00 حسبما أعلنته وزارة الشباب و الرياضة.

و جاء في بيان وزارة الشباب و الرياضة الذي نشرته على صفحتها الرسمية فايسبوك ما يلي: "تحسبا لمقابلة فريقنا الوطني ضد الفريق الغيني هذا الجمعة 23 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بملعب ميلود هدفي بوهران، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن عملية بيع التذاكر تنطلق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الساعة 17سا عبر المنصة الرقمية تذكرتي tadkirati.mjs.gov.dz وذلك إلى غاية يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثانية عشر زوالا 12سا".

وأوضح نفس المصدر انه تم إدراج بيع ثلاثة (03) أصناف من التذاكر تتراوح أسعارها بين 700 و 3000 دج . فسعر تذاكر مقاعد مدرجات المنصة الشرفية 3.000 دج و تذاكر مقاعد المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية: 900 دج فيما سعر تذاكر مقاعد مدرجات المنعرجين: 700 دج.

يذكر ان المباراة الودية بين الجزائر و غينيا المقررة يوم الجمعة المقبل هي الأولى للخضر بمدينة وهران منذ 2005.

و ستخوض تشكيلة المدرب الوطني جمال بلماضي مباراة دولية ودية ثانية يوم 27 سبتمبر امام نيجيريا على الساعة 00ر 20 بوهران في اطار الاستعدادات للمواعيد الرسمية القادمة و في مقدمتها تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2023.