بداية بيع تذاكر مقابلة الفريق الوطني ضد الفريق الغيني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن عملية بيع تذاكر مقابلة فريقنا الوطني ضد الفريق الغيني، ستنطلق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الساعة 17سا00د .

و جاء في بيان للوزارة أنه تحسبا لمقابلة فريقنا الوطني ضد الفريق الغيني هذا الجمعة 23 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساءا 20سا00 بملعب ميلود هدفي بوهران، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن عملية بيع التذاكر ستنطلق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الساعة 17سا00د عبر المنصة الرقمية تذكرتي tadkirati.mjs.gov.dz وذلك ألى غاية يوم الجمعة 23 سبتمبر على الساعة الثانية عشر زوالا 12سا00.

كما أشارت إلى أنه تم إدراج بيع ثلاثة (03) أصناف من التذاكر:

- تذاكر مقاعد مدرجات المنصة الشرفية: 3.000 دج

- تذاكر مقاعد المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية: 900 دج

- تذاكر مقاعد مدرجات المنعرجين: 700 دج.