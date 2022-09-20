وقف الصادرات الزراعية من الصحراء الغربية نحو فرنسا

أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا بوقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.

وقد رحبت جبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء، بالقرار، واعتبرته مهما كونه سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام، 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين.

وحيّت ممثلية الجبهة بأوروبا والاتحاد الأوروبي، اتحاد الفلاحين على خطوته “التضامنية والنبيلة”. كونها ترفض استيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض، هو الآخر في قراره بناء على طلب اتحاد الفلاحين، حجج الحكومة وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية تحترم القانون الأوروبي الخاص، بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية.