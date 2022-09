Le ministère de la jeunesse et des sports a annoncé mardi que la vente de billets pour le match entre l’équipe nationale et l’équipe guinéenne débutera mardi 20 septembre 2022 à 17h00 sur le site tadkirati.mjs.gov.dz et ce jusqu’au 23 septembre à 12h, précisant que les billets varieront entre 3000 et 700 DA.