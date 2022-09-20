استئناف رحلات القطار الليلي بين وهران و بشار

تستأنف حركة القطار الليلي على خط وهران و بشار، ابتداء من الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، حسبما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وقد توقّف سير القطارات على هذا الخط، منذ أكثر من 3 أشهر بسبب الزوابع الرملية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. والتي أدت إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية.

وأكدت الشركة أن القطار سيعود إلى برنامج رحلاته السابق على اانحو التالي:

بشار – وهران:

الانطلاق من بشار ( الثامنة مساء 20:00)

الوصول إلى وهران ( الخامسة صباحا 05:00)

وهران – بشار:

الانطلاق من وهران ( الثامنة والنصف مساء 20:30)

الوصول إلى بشار (الخامسة صباحا 05:00)