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استئناف رحلات القطار الليلي بين وهران و بشار

مجتمع
20 سبتمبر 2022 ()
س.أ
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تستأنف حركة القطار الليلي على خط وهران و بشار، ابتداء من الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، حسبما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وقد توقّف سير القطارات على هذا الخط، منذ أكثر من 3 أشهر بسبب الزوابع الرملية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. والتي أدت إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية.

وأكدت الشركة أن القطار سيعود إلى برنامج رحلاته السابق على اانحو التالي: 

بشار – وهران:

الانطلاق من بشار ( الثامنة مساء 20:00)

الوصول إلى وهران ( الخامسة صباحا 05:00)

وهران  – بشار:

الانطلاق من وهران ( الثامنة والنصف مساء 20:30)

الوصول إلى بشار (الخامسة صباحا 05:00)

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