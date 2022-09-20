تحسن وضعية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، اليوم الثلاثاء، ان الوضعية المالية للصندوق في تحسن مستمر، كاشفا ان احتياطاته المالية بلغت اكثر من 22 مليار دج.

وأوضح السيد بن حبيلس، خلال جلسة استماع من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، جرت برئاسة رئيس اللجنة، علي بن سبقاق, أن الوضعية المالية للصندوق في "تحسن مستمر"، مشيرا أن "رقم احتياطاته قد بلغ أكثر من 22 مليار دج"، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأعرب المدير العام للصندوق، خلال العرض الذي قدمه، "عن أسفه لعدم انخراط أغلبية فلاحي بعض الولايات في منظومة التأمين", داعيا إلى ضرورة التوجه نحو "إجبارية التأمين", حسبما جاء في البيان.

كما أوضح السيد بن حبيلس، بالمناسبة أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعتبر من "أهم المؤسسات المالية التي تنشط في القطاع الفلاحي وقطاع التأمينات، حيث يملك 69 صندوقا جهويا وأكثر من 500 مكتب محلي، مضيفا بأنه "سيشرع قريبا في فتح فروع للصندوق بالولايات الجديدة".

من جهته، أكد رئيس اللجنة أن استضافة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جاءت "بالنظر إلى وزن هذا القطاع الاستراتيجي ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في مرافقة جهود الفلاحين في رفع المردودية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي".