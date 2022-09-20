الملاكمة:حصيلة مميزة للجزائر بالبطولة الإفريقية

احتل المنتخب الوطني للملاكمة سيدات ورجال المركز الأول في البطولة الإفريقية للملاكمة التي جرت بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو حيث حصدت 15 ميدالية منهآ 4 ذهبيات 5 فضيات 6 برونزيات.

وفي تصريح له، ثمن رئيس الإتحادية الجزائرية للملاكمة فرحات فزيل هذه النتائج واعتبرها اكثر من إيجابية نظرا لمشاركة المنتخب الوطني بـ18 ملاكم وملاكمة، توج خلالها بـ15 ميدالية، خصوصا وأن بعض العناصر الوطنية لم تتجاوز 19 سنة والمنتخب الوطني يعرف مرحلة تشبيب.

كما أعتبر أن المنتخب النسوي أضحى يسيطر على القارة السمراء بتتويج سيدات الجزائر بـ8 ميدالية منها 3 ذهبيات.

ووجه بالمناسبة رئيس الإتحادية فرحات فزيل شكره لرئيس الجمهورية على دعمه المتواصل للملاكمة وهو الذي هنأ عناصر المنتخب الوطني للملاكمة عقب تتويجه بالمركز الأول دون أن ينسى مجهودات الوزارة واللجنة الأولمبية.