وصول الخضر إلى وهران

التحق المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بوهران عشية اليوم الثلاثاء لمواصلة معسكره التحضيري الذي شرع فيه أمس الاثنين

بسيدي موسى ويلتقي خلاله وديا مع نظيريه من غينيا ونيجيريا يومي 23 و 27 من الشهر الجاري بملعب ميلود-هدفي الجديد.

و وجد وفد ''الخضر'' في استقباله عند وصوله إلى مطار أحمد بن بلة السلطات المحلية، قبل أن يستقل الحافلة مباشرة نحو مكان الإقامة بفندق من 5 نجوم يقع عند مدخل المدينة.

ويتضمن برنامج أشبال المدرب جمال بلماضي اليوم حصة تدريبية على الملعب الملحق للمركب الرياضي الجديد ميلود هدفي، بحسب البرنامج الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة.

وكان المدرب الوطني جمال بلماضي قد صرح، الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي بأنه اضطر لتقديم موعد انتقال تشكيلته إلى عاصمة غرب البلاد بسبب سوء أرضية ميادين المركز التقني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) المقر الاعتيادي لتربصات المنتخب الوطني.

وستكون المباراة ضد غينيا يوم الجمعة (سا 00ر20) الأولى للمنتخب الجزائري بوهران منذ آخر ظهور له في هذه المدينة في عام 2005. وقال المدرب الوطني في هذا الشأن، إنه سعيد ببرمجة اللقاءين الوديين بوهران، ملتزما بإجراء مباريات في المستقبل على مستوى مدن أخرى من البلاد "حسب جاهزية ملاعبها لاستضافة مقابلات دولية''، على حد تعبيره.