الشركة الوطنية للتأمين تتحصل على شهادة "ايزو-9001"

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين، اليوم الثلاثاء في بيان لها، على حصولها على شهادة "ايزو-9001" اصدار 2015 الخاص بمعايير نظام إدارة الجودة.

وأوضح البيان أن الشركة الوطنية للتأمين "تعلن عن حصولها على شهادة "ايزو-9001" اصدار 2015 بعد المراجعة الخارجية التي أجرتها هيئة اعتماد دولية تحدد المعايير المطبقة على نظام إدارة الجودة".

وابرزت الشركة العمومية أن الحصول على هذه الشهادة هو " تتويج لثمانية (08) أشهر من العمل تم خلالها حشد جميع الموظفين حول هدف مشترك: إظهار تميزها والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة من أجل ضمان إرضاء عملائها".

ومن خلال هذه الشهادة تؤكد الشركة رغبتها في "أن تكون جزءا من استراتيجية التحسين المستمر من أجل تزويد عملائها وموظفيها وشركاتها بجودة الخدمة التي تلبي أفضل المعايير الدولية".

وبهذا أصبحت الشركة أول شركة تأمين وطنية عمومية تحصل على الشهادة الدولية "ايزو-9001" إصدار 2015, يضيف ذات المصدر.