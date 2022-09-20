كرة اليد :مولودية الجزائر تسقط أمام الزمالك المصري

تعرض فريق مولودية الجزائر للهزيمة الثالثة تواليا، إثر سقوطه أمام نادي الزمالك المصري بنتيجة (26-31 / الشوط الأول: 16-17)، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول (المجموعة ب)، للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والفائزة بالكؤوس، الجارية بالحمامات بتونس.

وبهذا أخفقت تشكيلة المولودية على طول الخط ضمن الدور الأول للمنافسة العربية، حيث خسرت بداية أمام نادي الكويت الكويتي (34-35) لحساب الجولة الأولى، ثم ضد الترجي التونسي بنتيجة 22-30، برسم الجولة الثانية.

من جهته، لم يتمكن فريق أمل سكيكدة، ممثل الجزائر الثاني في هذا الموعد العربي، من التنقل إلى تونس بسبب الأزمة المالية التي يعيشها والتي دفعت العديد من لاعبيه الرحيل عن صفوف النادي.

وكانت القرعة قد وضعت فريق مدينة "روسيكادا" في المجموعة ''أ'' إلى جانب السالمية الكويتي، الشارقة الإماراتي والنادي الإفريقي التونسي.

جدير بالذكر، أن هذه البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والفائزة بالكؤوس مؤهل لبطولة العالم للأندية سوبر غلوب-2022.

الجولة الثالثة 20 سبتمبر:

الزمالك المصري - مولودية الجزائر 31-26

الترجي التونسي - الكويت الكويتي جارية حاليا

الترتيب نقاط لعب

1. الزمالك المص

ري 6 3

2. الكويت الكويتي 2 2

--. الترجي التونسي 2 2

4. مولودية الجزائر 0 3

-مباريات لعبت:

الجولة الأولى:

الكويت الكويتي - مولودية الجزائر 35-34

الترجي التونسي - الزمالك المصري 28-34

الجولة الثانية:

الزمالك المصري - الكويت الكويتي 23-20

الترجي التونسي - مولودية الجزائر 30-22.