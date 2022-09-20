هذا هو عدد المتعاملين في التجارة الإلكترونية

ذكرت مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، نجاة عولمي، هذا الثلاثاء، أنّ عدد التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري حوالي 2500 متعامل.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان عولمي، أنه تم تسجيل هذا الرقم في 25 جويلية الفارط، تاريخ إنشاء رمز خاص بنشاط التجارة الالكترونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.

وفي السياق نفسه، قام المركز الوطني للسجل التجاري المشارك في فعاليات الصالون بعرض أول دليل مفصل حول إجراءات القيد في السجل التجاري من أجل ممارسة نشاط التجارة الالكترونية بكل أمان، حيث تم عرض هذا الدليل الجديد للشباب الراغبين في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية.

وفي هذا الصدد، أكدت عولمي، أن صدور هذا الدليل يأتي في إطار القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية والمحدد للقواعد العامة مع تحديد التزامات المؤمنين والعملاء الالكترونيين.

وأبرزت المسؤولة أنّ هذا الدليل العملي المبسط "يعتمد على محتوى القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية"، كما أوضحت أنّ الهدف من هذا الدليل، الأول من نوعه، هو تأمين عمليات التجارة الالكترونية بالنسبة للتاجر والزبون على حد سواء وتبسيط الإجراءات للتسهيل، على الشباب خاصة، الولوج إلى عالم التجارة الالكترونية بكل أمان.

وأضافت أن الدليل حدد الهيئات المكلفة بالتجارة الالكترونية ووسائل الدفع لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمواد الممنوعة في التجارة الالكترونية والعقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.