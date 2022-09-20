إيداع رهن الحبس شخص جمع أموال دون رخصة

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة سوق أهراس مساء اليوم الثلاثاء بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بتهمة "جمع الأموال دون رخصة"، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للنيابة العامة لمجلس قضاء سوق أهراس.

وأوضح ذات المصدر بأن معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس مفادها قيام المدعو (ب.س) بجمع أموال دون رخصة مستغلا وضعية بعض الأشخاص المرضى والمتضررين من حوادث مختلفة آخرها الحرائق التي مست ولاية سوق أهراس يوم 17 أغسطس الماضي.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعني كان يستغل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل جمع الأموال ومن ثم الاستيلاء عليها، مضيفا أنه بعد انتهاء التحقيق الابتدائي تم اليوم الثلاثاء تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

وأضاف ذات المصدر بأنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، تم توجيه عدة تهم للموقوف منها جنح "النصب باللجوء إلى الجمهور باستعمال وسيلة إلكترونية" و "خيانة الأمانة" و "انتحال اسم الغير" و "جمع التبرعات دون رخصة".

وبعد سماع المعني من طرف قاضي التحقيق، أمر بإيداعه الحبس المؤقت فيما لا تزال القضية على مستوى التحقيق، كما تمت الإشارة إليه.