الوزير الأول يستقبل وفداً من البرلمان الأوروبي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، وفداً من البرلمان الأوروبي، مكونًا من أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسه، أندريا كوزولينو.

و جاء في بيان الوزارة الأولى :"استقبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة، وفداً من البرلمان الأوروبي، مكونًا من أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسه، السيد أندريا كوزولينو".

و أفاد البيان أن هذا اللقاء قد تمحور حول واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاقها المستقبلية.