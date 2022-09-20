وزيرة الثقافة تستقبل الفنان آكلي يحياتن

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة الفنان القدير "آكلي يحياتن"، أحد قامات الفن الجزائري، حسبما جاء في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".

و أضاف المنشور ان هذا الاستقبال جاء نظير لمسيرته الفنية الطويلة والثّرية، وهو الذي دأب من خلال أغانيه على إسماع صوت الجزائر في أحلك الظروف التي مرت بها، لا سيما أثناء الفترة الاستعمارية.

فالمعروف عنه، يضيف البيان، أنه كان فنانًا مجاهدًا حيث تم اعتقاله مرات كثيرة من طرف المستعمر بتهمة المشاركة في جمع التبرعات لصالح جبهة التحرير.

كما جدّدت الوزيرة حرصها الشخصي على المتابعة المستمرة لوضعية الفنانين والمثقفين، وكذا الإستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم بغية النهوض والرُّقي معًا بقطاع الثقافة والفنون في الجزائر.