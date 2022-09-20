نغزة رئيسة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

تم تزكية رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،سعيدة نغزة، لتولي منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للكنفدرالية.

وأوضح البيان أن "الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تتشرف بالإعلان عن تزكية رئيستها، السيدة سعيدة نغزة، لتولي منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهذا بمصادقة رؤساء الفرق الثلاثة للمنظمة (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال)، المشاركة في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري".

وأضاف البيان أن هذه التزكية، التي تأتي بعد تكريم نغزة، أمس الاثنين، برفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعد "مكسبا هاما جدير بالافتخار به، حيث تعد المرة الأولى التي تترأس فيها الجزائر مجلس إدارة منظمة العمل العربية".

وذكر البيان أن "منظمة العمل العربية تضم في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد، دون سائر المنظمات العربية المتخصصة، بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاثف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية".