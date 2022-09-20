النعامة: حجز أكثر من 12 كيلوغراما من الكيف

تمكن اليوم عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة العين الصفراء جنوبي النعامة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بنقل وترويج المخدرات.

العملية مكنت من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم امرآتان وحجز 12 كيلوغراما و300 غرام من الكيف المعالج على شكل صفائح كانت مخبأة في حقيبة ، كما تم حجز ثمانية هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر من عائدات بيع هذه السموم وأربع مركبات سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في نقل وترويج البضاعة المحجوزة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.