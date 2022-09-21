أمطار غزيرة على هذه الولايات

ستشهد عدة ولايات بشمال وجنوب الوطن ابتداء من مساء اليوم الأربعاء سقوط أمطار رعدية تكون مصحوبة محليا بتساقط حبات برد وهبوب رياح قوية، حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وستخص هذه النشرية التي وضعت في مستوى يقظة "برتقالي" ولايات سيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت والمدية والبويرة، حسب المصدر نفسه الذي أكد ان صلاحية هذه النشرية تمتد من الساعة السادسة (18:00) بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس بكميات أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم.

وتخص هذه النشرية أيضا ولايات برج بوعريريج وسطيف وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبسكرة من مساء اليوم الأربعاء الساعة التاسعة ليلا إلى يوم الخميس على الساعة السادسة صباحا حيث ستقدر كميات الأمطار من 20 إلى 40 ملم.

وتمس هذه النشرية أيضا ولايات البيض والأغواط والجلفة والمسيلة وأولاد جلال وغرداية حيث تمتد صلاحيتها من اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا إلى منتصف نهار يوم غد الخميس إذ ستتراوح كميات الأمطار المنتظرة ما بين 20 إلى 40 ملم.