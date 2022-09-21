هذه هي خسائر الجيشين الروسي والأوكراني

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلغت 5937 شخصا.

وقال شويغو خلال كلمة متلفزة، على قناة "روسيا 24": لا يسعني إلا أن أذكر الخسائر. بلغت الخسائر 5937 شخصا.

وهنا لا يسعني إلا أن أذكر رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة". في غضون ذلك، أعلن شويغو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها، قائلا: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 201-202 ألف شخص.

والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر. في الوقت نفسه، مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات