تونس: استكمال التحقيق مع الغنوشي هذا الأربعاء

قررت النيابة العامة في تونس إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع استكمال التحقيق معه في القضية المعروفة باسم "التسفير" المتهم فيها الغنوشي وآخرين بتسهيل تسفيير إرهابيين إلى بؤر التوتر.

وقال سمير ديلو محامي الغنوشي إن "النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب قررت الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه في قضية ما يعرف التسفير".

وحسب موقع "موزاييك" من المنتظر أن يمثل الغنوشي وبقية المحتفظ بهم أو الذين تم ابقاؤهم في حالة سراح اليوم الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته وتنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".

وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".