وزير التربية يعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي من جانت

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2022-2023 بالمدرسة الابتدائية "لالا فاطمة نسومر" بولاية جانت.

وكان الوزير مرفوقا بوالي ولاية جانت، بن عبد الله شايب الدور، والسلطات المدنية والعسكرية للولاية.

وبإحدى أقسام مدرسة "لالا فاطمة نسومر"، شارك بلعابد التلاميذ درسا نموذجيا حول المحيط والبيئة وأهمية الحفاظ على هذا المجال الحيوي في الحياة اليومية للفرد والمجتمع، تحت شعار: "دخول مدرسي في محيط نظيف".

وتحصي ولاية جانت 7265 تلميذ موزعين على 39 مؤسسة تربوية بمعدل يتراوح ما بين 19 و25 تلميذ في الفوج الواحد في الأطوار التعليمية الثلاثة.

كما عاين الوزير الأقسام المجهزة باللوحات الرقمية لسنوات الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي وحضر جزءا من فعاليات الدرس الأول في مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي.

والتحق قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة لحساب الدخول المدرسي الجديد في ظل إجراءات تنظيمية وبيداغوجية وتربوية جديدة اتخذتها الجهات الوصية في سبيل تطوير وترقية الفعل التربوي في الجزائر والنهوض بمنظومة تربوية فعالة.

وقد انطلقت هذه السنة الدراسية في خضم العودة إلى نظام التدريس العادي، بعد سنتين من التنظيم الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19)، وكذا إدراج مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة لأول مرة، إضافة إلى اتخاذ عديد التدابير الأخرى كالتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تجهيز أزيد من 1.600 مدرسة عبر الوطن بالألواح الرقمية والكتاب الإلكتروني. ومن بين الإجراءات المتخذة، استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموسوم بـ "كتابي" بالنسبة لتلاميذ سنوات 3 و4 و5 ابتدائي.