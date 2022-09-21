80 بالمائة من التلاميذ المعوزين استفادوا من المنحة

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن مجهودات القطاع متواصلة في تجهيز جميع المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني بالألواح الإلكترونية.

وفي ندوة صحفية نشطها على هامش انطلاق الموسم الدراسي الجديد من جانت، أوضح وزير التربية بأن مشكل الاكتظاظ في الأقسام، أمر نسبي ومتمكن منه وسيتجلى ذلك في الأسابيع القادمة.

من جهة أخرى قال وزير التربية إن تكوين أساتذة الإنجليزية متواصل في فترات محدودة، وأن مستواهم لا يرق إليه النقاش، كونهم متخصصون في اللغة التي يدرسون بها.

أما بخصوص المنحة المدرسية المقدرة بـ 5000 دينار، فأكد الوزير إن 97 بالمائة من ملفات المنحة المدرسية جاهزة للصرف، في حين تجاوزت الاستفادة 80 بالمائة .