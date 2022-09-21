غليزان: مروجو السموم وراء القضبان

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي في غليزان، من وضع حد لنشاط 04 أشخاص يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وذلك بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص مشتبه فيهم يقومون بترويج مختلف الممنوعات على مستوى أحياء المدينة.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت ذات المصلحة من توقيفهم وضبط بمساكنهم على 149 قرص مهلوس، وكمية من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج، بالإضافة إلى زجاجتين من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع، وأسلحة بيضاء، وكذا قارورة غاز مسيلة للدموع، وأكثر من 35 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة، عن قضية حيازة وتخزين لمواد مخدرة (كيف معالج) ومؤثرات عقلية قصد البيع، مع حيازة مشروبات كحولية، وأسلحة بيضاء.