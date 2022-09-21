تثبيت موعد مباريات الأندية الجزائرية في المسابقات القارية

ثبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هوية المنافسين القادمين للفرق الجزائرية في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي وكأس الكونفدرالية.

ففي المنافسة الأولى سيلعب شبيبة القبائل ضد "أسكو دي كارا" الطوغولي في الجولة المقبلة، حيث برمج لقاء الذهاب في السابع والتاسع من أكتوبر قبل أن يستضيف الخصم ذاته يوم الرابع عشر أو السادس عشر من أكتوبر.

أما شباب بلوزداد، سيكون معنيا بلقاء جوليبا المالي، وسيخوض مباراة الذهاب بين 7 و9 أكتوبر في حين الإياب سيكون في الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر.

وبعد إعفائه من الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإفريقي، سيواجه اتحاد الجزائر منافسه " أسي سي كا" الطوغولي، وستلعب شبيبة الساورة ضد "سبورتينغ كلوب غانيوا من الطوغو.