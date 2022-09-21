باتنة: أولياء بالقصبات يمنعون أبناءهم من الدراسة

أقدم، صباح اليوم أولياء التلاميذ بمدرسة الشهيد مسعود قماز بأولاد عباس ببلدية القصبات غرب ولاية باتنة على منع أبناءهم من التمدرس بسبب ما أسموه بتماطل المديرية الولائية في تعيين مدير جديد على مستوى هذه المؤسسة التعليمية.

وفي شكوى لجمعية أولياء التلاميذ وصلت لـ "الخبر" أوضح معدوها أن المدرسة يتمدرس بها أزيد من 400 تلميذ إلا أنها مازالت تسير بمدير مكلف من العام الماضي وهو المسؤول الذي يشرف على مدرسة أخرى كمدير رسمي ما يسجل غيابه في كثير من الأوقات عن هذه المؤسسة بحسب البيان الذي جاء فيه أيضا أن المدرسة تسير دون طاقم إداري مكون من مشرفين ونائب مدير.

الأولياء أكدوا في شكواهم أن وضعية أقسام المؤسسة في حالة سيئة نتيجة اهتراء الأسقف وعدم طلاء حجراتها وفناءها مطالبين مدير التربية بتعيين مدير مرسم ومشرفين مع إيفاد لجنة تحقيق للنظر في كيفية تحسين وضعية اقسامها.