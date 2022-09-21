توقيف داعمين للإرهاب وحجز كميات كبيرة من المخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (57) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(68) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط (236998) قرصا مهلوسا.

وأوضحت الحصيلة العملياتية إن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، (193) شخصا وضبطت (17) مركبة و(227) مولدا كهربائيا و(116) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن و(36) طنا من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (17) شخصا وضبط (10) بنادق صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (58) طنا وكذا (167) قنطار من مادة التبغ و(12130) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا بكل من النعامة ومعسكر وأدرار وبسكرة والوادي وسطيف وميلة وإن أميناس.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (30514) لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (115) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.