بوﭬرة: وفاة بن حمودة آلمتنا والقائمة الحالية ليست نهائية

تحدث مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، عن المعسكر الإعدادي الذي يجريه" الخضر" بمدينة قسنطينة والذي تتخلله مواجهتين وديتان أمام السودان ونيجيريا.

وقال "بوغي" في حوار لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "أوجه كل التعازي لعائلة الفقيد عبد الرحمان مهداوي، رحم الله كذلك اللاعب بلال بن حمودة الذي أثرت فيينا وفاته كثيرا، دائما نتحدث عنه ونفكر فيه، نسعى للتتويج ببطولة " الشان" وإهداءها له ولعائلته".

وأردف:" إعداد القائمة الخاصة بهذا المعسكر التحضيري كان أمرا معقدا، صحيح تابعنا كل المباريات منذ انطلاق المنافسة هذا الموسم، لكن لا أخفي عليكم أنني لست سعيدا وينتابني الخوف على مستوى بعض اللاعبين الذين كنا نتابعهم".

وأضاف " الماجيك"، المتوّج بلقب كأس العرب بقطر:" لقد بلغنا درجة المستوى العالي، ومن أجل تقديم بطولة إفريقية كما ينبغي وجب العمل أكثر من الناحية الفردية والجماعية خاصة من الناحية البدنية".

وواصل بوﭬرة:" اللعب على المستوى العالي يكون على تفاصيل صغيرة مثل نوعية اللاعبين، صحيح أننا بقينا في العاصمة وقتا طويلا لأن هناك إمكانية متابعة مباراتين أو ثلاثة في الأسبوع وهذا أمر جيد للطاقم الفني ونحن لسنا في سياحة ولا علاقة لذلك بالجهوية".

وعن البرنامج المسطر شهر أكتوبر كشف المتحدث ذاته:" خلال هذه الفترة سنتابع لاعبين آخرين في أماكن أخرى من الجزائر وهذا ليس لإرضاء الجميع، بل للبحث عما نريده في جانفي المقبل".

وختم:" المناصب ستكون جد غالية والرسالة وصلت إلى اللاعبين، القائمة الموسعة ليست نهائية ".