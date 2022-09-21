هذا هو حجم صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا

كشف، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، لوكالة الأنباء بلومبرغ الاقتصادية، أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، ستبلغ 25.2 مليار متر مكعب هذه السنة، منها 21.6 مليار متر مكعب يتم تسويقها بموجب الالتزامات التعاقدية و3.6 مليار متر مكعب يتم تسويقها في السوق الفوري.

وذكرت الوكالة بحجم الغاز الذي تم تسويقه إلى إيطاليا العام الماضي والذي بلغ 20.9 مليار متر مكعب، وفقًا لمشغل شبكة الغاز الإيطالي SNAM SPA.

وأشار موقع بلومبرغ أن سوناطراك تطمئن شركائها الإيطاليين عن قدرتها على توفير الكميات المتعاقد عليها على مدى مدة العقد. وأشار الرئيس المدير العام إلى أنه منذ بداية هذا العام بلغت صادرات الغاز نحو إيطاليا 17.8 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بــ 17 بالمائة عن الالتزامات التعاقدية المتفق عليها.