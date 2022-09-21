"فرانس فوتبول" تستحدث جائزة جديدة

قالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية الأربعاء إن المنظمين للحفل المقرر في 17 أكتوبر المقبل، قرروا منح جائزة جديدة للاعبين واللاعبات الملتزمين بالأعمال التضامنية تحت مسمى "جائزة سقراطيس" تخليدا لروح أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق بعد 11 عاما من وفاته.

وأعلن المنظمون، اليوم الأربعاء، أنهم سيمنحون جائزة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الملتزمين بمشاريع مجتمعية وخيرية، تحمل مسمى "جائزة سقراطيس" تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

وفي هذا الإطار، أفادت "فرانس فوتبول" التي تمنح جائزة الكرة الذهبية في بيان: "جائزة سقراطيس ستمكن من تحديد أفضل الأعمال التضامنية التي يقوم بها الأبطال والبطلات الملتزمون بها".

وأضافت المجلة الفرنسية أنه على ضوئها ستتم مكافأة المبادرات لصالح التكامل الاجتماعي أو التنمية البيئية أو مساعدة السكان المعرضين للخطر الشديد أو ضحايا الصراعات، على نحو يشبه إلى حد ما، على سبيل المثال، حملة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في 2020 لصالح الأسر البريطانية المحرومة.